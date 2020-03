Motorola Edge Plus to smartfon, którego premiera jest blisko. Do debiutu przybliża go certyfikat uzyskany przez Bluetooth SIG. Tam dowiadujemy się, że telefon ma moduł Bluetooth 5.1. O modelu Motorola Edge Plus wiemy już naprawdę sporo. Specyfikacja pojawiła się w sieci wcześniej. Podobnie, jak i rendery smartfona.

Motorola Edge Plus to smartfon, który był obiektem mnóstwa przecieków. Sprzęt dostrzeżono na stronie Bluetooth SIG. Nadany certyfikat przybliża sprzęt do premiery. Dokładna data debiutu nie jest znana. Wiemy jednak, że sprzęt zostanie zaprezentowany w przyszłym kwartale.

Strona Bluetooth SIG nie ujawnia nam zbyt wielu szczegółów o modelu Motorola Edge Plus. Dowiadujemy się, że telefon ma moduł Bluetooth 5.1. Jednak o nowym flagowcu wiemy jednak znacznie więcej. Specyfikacja smartfona pojawiła się w sieci już wcześniej.

Motorola Edge Plus będzie kolejnym smartfonem na rynku, który dostanie aparat z sensorem 108 MP. Wraz z nim spodziewamy się także tańszego modelu. Będzie to urządzenie z tak zwanej wyższej półki średniej. Znane dane techniczne telefonu Motorola Edge Plus znajdziecie poniżej.

Motorola Edge Plus – dane techniczne

6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka 25 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 16 + 8 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5170 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

czytnik linii papilarnych na ekranie

złącze USB C

161,1 x 71,3 x 9,5 mm

Android 10

źródło