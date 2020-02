iPhone 12 ponownie pojawia się w przeciekach. Apple może zaimplementować Wi-Fi 802.11ay, co pozwoli na szybkie przesyłanie danych pomiędzy urządzeniami. Są też nowe plotki o AirTag, czyli lokalizatorze, nad którym pracuje Apple. Prawdopodobnie sprzęt zobaczymy w trakcie premiery smartfonów iPhone 12.

iPhone 12 oraz AirTag to urządzenia, które Apple pokaże później w tym roku. Nowe smartfony z iOS były już obiektem wielu przecieków. Teraz dowiadujemy się, że firma może zaimplementować w smartfonach obsługę Wi-Fi 802.11ay. To nowy standard sieci bezprzewodowych, nad którym prace jeszcze nie sfinalizowano.

iPhone 12 z Wi-Fi 802.11ay umożliwi przesyłanie danych z użyciem pasma 60 GHz. To rozwiązanie, które ma pozwolić na szybką wymianę danych pomiędzy urządzeniami. Prace nad tym standardem mają zostać ukończone do końca 2020 roku. Możliwe, że zostanie to powiązane z funkcją AirDrop znaną ze sprzętów Apple.

iPhone 12 we wrześniu i wtedy Apple może pokazać też AirTag

Premiery smartfonów iPhone 12 spodziewamy się w pierwszej połowie września. Prawdopodobnie na tym samym wydarzeniu zobaczymy AirTag. To sprzęt, którego spodziewaliśmy się już w 2019 roku. Jednak wtedy Apple się nie wyrobiło. Dlatego musimy ciągle czekać. Nie można jednak wykluczyć, że debiut odbędzie się na przykład w trakcie WWDC 2020, czyli w czerwcu. Tam zobaczymy system iOS 14.

Wcześniej, bo w przyszłym miesiącu czeka nas inne wydarzenie. Zostanie zaprezentowany iPhone 9. Prawdopodobnie jednak Apple pochwali się także innymi urządzeniami. Plotki wskazują na konferencję, która mogłaby odbyć się przed końcem marca.

źródło: Macotakara