Samsung Galaxy S22 to flagowiec Koreańczyków, który zadebiutuje za niespełna rok. Oczywiście nowe smartfony są już w trakcie opracowywania, co w zasadzie nie dziwi. To normalny harmonogram prac. W sieci pojawiły się nowe plotki obejmujące aparat. Być może pojawi się funkcja nagrywania wideo w 8K przy 60 fps. Choć na razie to nic pewnego.

Samsung już testuje prototypy Galaxy S22, które mają taki aparat. Jednak w trakcie testów pojawiają się problemy. Obejmują one przegrzewanie się urządzeń. Te są w stanie rejestrować nagrania w takim trybie tylko przez 5 minut. Po tym czasie telefon staje się zbyt mocno nagrzany.

Taki aparat może nie pojawić się w modelach Samsung Galaxy S22

Jeśli Koreańczycy rozwiążą problemy, to taki aparat rzeczywiście ma szansę pojawić się już w smartfonach Samsung Galaxy S22. Jeśli nie, to rozwiązanie zapewne zostanie opóźnione i pojawi się dopiero w następcy. Jak stanie się w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero z czasem.

