Sklep Play dostanie nowe ustawienia. Google już je testuje

Sklep Play czekają kolejne zmiany. Jak dobrze wiemy, Google wprowadziło odświeżony interfejs w 2019 roku. Wkrótce pojawią się także nowe ustawienia. Obecnie trwa już jakiś ograniczony program pilotażowy, gdzie pojawiają się modyfikacje obejmujące sekcję. Zobaczmy, co tu dokładnie się zmieniło.

Nowe ustawienia, które ma dostać Sklep Play, widoczne są poniżej (górny zrzut ekranowy po lewej prezentuje obecny widok dla porównania). Znika menu hamburger i dostęp do poszczególnych opcji oferowany jest z poziomu przełącznika kont. Następnie mamy nowy podział z rozwijanymi menu. Google umieściło tu cztery główne sekcje, które widać poniżej. Zmiany wydają się być na plus.

Nowe ustawienia w aplikacji Sklep Play na razie u nielicznych

Wspomniane modyfikacje w sekcji ustawienia nie są jeszcze ogólnodostępne. Na razie Google udostępniło je bardzo wąskiemu gronu użytkowników. Wygląda na to, że jest to wąski program pilotażowy typu A/B. To oznacza, że zmiany włączane są po stronie serwerów firmy. Pewnie z czasem pojawia się w Sklepie Play u wszystkich.

