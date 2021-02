Mi 11 Global to nadchodzący flagowiec Xiaomi. Jego cena w Europie nie będzie niska. Pojawiły się kwoty, które trzeba będzie zapłacić za Xiaomi Mi 11 Global.

Xiaomi Mi 11 Global jest już bardzo blisko. Premiera smartfona odbędzie się już 8 lutego. W zasadzie do początku było wiadomo, że cena w Europie nie będzie tak niska, jak to jest w Chinach. W końcu poznajemy konkretne kwoty. Tak one się przedstawiają.

Cena Xiaomi Mi 11 Global wysoka

Cena podstawowej wersji Xiaomi Mi 11 Global mającej 128 GB miejsca na dane została ustalona na poziomie 799 euro (ok. 3595 zł). Natomiast model z 256 GB pamięci ma kosztować 899 euro (ok. 4045 zł). W obu wariantach ceny dotyczą edycji z 8 GB pamięci RAM, co też warto mieć na uwadze.

Przed nami także premiera modelu Pro. Ten smartfon będzie jeszcze droższy od Xiaomi Mi 11 Global. Jeśli z czasem trafi do Europy, to z pewnością w Polsce będzie kosztował ponad 4 tys. zł. Specyfikacja techniczna nadchodzącego telefonu na nasz rynek widoczna jest niżej.

Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi 11 Global – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 HZ

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888

8 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP f/2.4 do selfie

aparat fotograficzny 108 MP f/1.85 + 13 MP f/2.4 + 5 MP f/2.4

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

194 gramy

Android 11 z MIUI 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło