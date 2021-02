Asystent Google na iOS mówi po polsku w przeciwieństwie do Siri. Wiecie, jak najszybciej włączyć go na iPhone’ach? Istnieje bardzo ciekawy skrót.

Asystent Google na iOS pozwala nam na komunikację w języku polskim, czego uniemożliwia Siri. Na iPhone’ach nie włączymy go jednak tak szybko, jak funkcji Apple, co wynika z ograniczeń samej platformy. Co jednak ciekawie, dzięki aplikacji skróty i opcji podwójne stuknięcie można to przyspieszyć. Zobaczmy, jak to zrobić.

Tak stworzymy skrót dla funkcji Asystent Google na iOS dla iPhone’ów

Najpierw w aplikacji Skróty trzeba dodać nowy element i z czynności wybieramy Dokumenty, potem na liście Dyktuj tekst. Dodajemy do elementu Asystenta i z listy opcję Podyktowany tekst. Utworzony skrót powinien mieć dokładnie taką postać, jak widoczna poniżej.

Potem trzeba udać się do sekcji Ustawienia, Dostępność i Dotyk. Tam trzeba odnaleźć opcję Stuknięcie w tył. Następnie na liście akcji do wyboru trzeba wskazać utworzony wcześniej skrót. To wszystko.

Podwójne puknięcie telefonu spowoduje wyświetlenie modułu, który widzimy niżej. Tutaj można podyktować dowolne pytanie. To spowoduje uruchomienie aplikacji Asystent Google z odpowiedzią.

