Oppo A93 5G oficjalnie. Cena, specyfikacja i dostępność

Oppo A93 5G to nowy smartfon Chińczyków. Znana jest już cena i specyfikacja techniczna. Zobaczymy, co ma do zaoferowania model Oppo A93 5G.

Oppo A93 5G to nowy smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Urządzenie doczekało się premiery. Cena to 1999 juanów (ok. 1160 zł) i dotyczy wersji z 256 GB miejsca. Ma też pojawić się model mający 128 GB pamięci. Cena tego Oppo A93 5G nie jest jednak znana.

Oppo A93 5G ma 6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Pod obudową znajduje się nowy procesor Snapdragon 480 wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera ładowanie o mocy 18 W.

Ponadto Oppo A93 5G ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Są też dwie kamerki 2 MP i są to czujnik głębi oraz do zdjęć makro. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 8 MP. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z nakładką ColorOS 11. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Oppo A93 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 480

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącza USB C i słuchawkowe 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką ColorOS 11

źródło