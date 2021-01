POCO F2 to wyczekiwany smartfon. Plotki mówiły, że nie otrzyma procesora dla flagowców. Wygląda na to, że będzie inaczej. Jaki SoC może dostać POCO F2?

POCO F2 to smartfon, który ma być prawdziwym następcą modelu Pocophone F1. Wielu fanów marki wypatruje ten telefon, co nie powinno dziwić. Wynika to z faktu, że urządzenie powinno być atrakcyjne cenowo. Niedawno pojawiły się jednak plotki, że może nie dostać procesora dla flagowców. Powinno być jednak inaczej.

Plotki mówiły o tym, że POCO F2 otrzyma Snapdragona 732G, czyli SoC dla typowych średniaków. Głos w tej sprawie zabrał Anuj Sharma, jeden z dyrektorów marki w Indiach. Stwierdził, że to nieprawda i ten model będzie pozycjonowany wyżej od serii X i ma zaoferować dużo więcej. Czego więc można się spodziewać?

POCO F2 pewnie z procesorem Snapdragon 865(+)

W modelu POCO F2 nie spodziewajmy się układu SoC dla tegorocznych flagowców, czyli Snapdragona 888. Wygenerowałby on zbyt duże koszty produkcji i to odbiłoby się negatywnie na cenie. Spodziewajmy się raczej procesora Qualcomma z 2020 roku. Tak więc będzie to Snapdragon 865 lub 865+.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło