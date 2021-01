Oppo A93 5G to nowy średniak marki. Wyciekły cena i specyfikacja techniczna. Mamy też rendery prasowe przedstawiające wygląd Oppo A93 5G.

Oppo A93 5G już pojawiał się w przeciekach. Dużo informacji o tym smartfonie dostarczył nam chiński operator China Telecom. Na jego stronie pojawiła się specyfikacja techniczna telefonu. Jest też cena Oppo A93 5G. Została ona ustalona na poziomie 2199 juanów, czyli około 1260 zł.

Oppo A93 5G ma 6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i nowy procesor Qualcomma, którym jest Snapdragon 480. SoC wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i będzie wspierać ładowanie o mocy 18 W.

Wiemy też, że Oppo A93 5G ma potrójny aparat. Składa się on z sensorów 48 i dwóch 2 MP. Te ostatnie to pewnie czujnik głębi oraz kamerka do makro. Przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości 8 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z ColorOS 11. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Oppo A93 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 480

8 GB pamięci operacyjnej RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącza USB C i słuchawkowe 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką ColorOS 11

źródło