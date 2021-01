Galaxy S21 jest obecnie w ogniu przecieków. W sieci pojawiają się nowe rendery. Wiemy też, że na Unpacked zobaczymy lokalizatory SmartTag. Nie zabraknie też nowych słuchawek Buds Pro. Teraz mamy okazję zobaczyć pudełko. Niestety, opakowanie zostanie pozbawione ważnego akcesorium. To ładowarka.

Wiemy nie od dziś, że ładowarka nie ma znaleźć się w zestawie ze smartfonami Samsung Galaxy S21. Nowy przeciek tylko to potwierdza. Co więc ma zawierać opakowanie? Odpowiedź mamy poniżej. W środku można będzie liczyć na kabel USB C, papierologię i szpilkę do tacki SIM. Słuchawek też zabraknie.

Pudełko dla Galaxy S21 bez ładowarki, a więc trzeba będzie ją dokupić

Samsung poszedł więc w ślady Apple. Oczywiście, modele Galaxy S21 będzie można ładować z użyciem dotychczasowej ładowarki. Jeśli jednak będziecie chcieli wykorzystać w pełni szybkie ładowanie, to potrzebna będzie nowa ładowarka. Wybór będzie należał do klientów. Premiera nowych flagowców koreańskiej marki jest już blisko. Debiut już za dwa dni.

