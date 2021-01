Huawei P50 Pro może być pierwszym smartfonem z HarmonyOS. Będzie go też można kupić z EMUI 11. W Chinach ma być dostępny Huawei P50 Pro z autorskim OS-em.

Huawei P50 Pro to smartfon, który pojawia się w przeciekach od dłuższego czasu. Ostatnio mogliśmy zobaczyć koncepcyjne rendery. Już wcześniej pojawiały się plotki, że może to być pierwszy telefon na rynku z HarmonyOS. Choć też je negowano. Teraz dowiadujemy się, że do wyboru ma być też wersja z systemem Android i nakładką EMUI 11.

To samo źródło wspomina o częściowej specyfikacji technicznej smartfona. Wiemy, że Huawei P50 Pro otrzyma SoC Kirin 9000 5G wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że w wersji Plus będzie to już 12 GB. Jak jednak sytuacja ma dokładnie wyglądać z kwestii EMUI 11 i HarmonyOS?

Huawei P50 Pro z HarmonyOS na każdym rynku, ale nie z EMUI 11

Jeśli plotki są prawdziwe, to Huawei P50 Pro w wersji z HarmonyOS miałby być dostępny na każdym rynku, a więc także i w Europie. To samo dotyczy wariantu z Androidem i EMUI 11, bo ta opcja też pojawi się na Starym Kontynencie. Jednak nie w Chinach. Tam rzekomo do wyboru ma być tylko model z autorskim oprogramowaniem producenta.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło