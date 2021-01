MIUI 12 sukcesywnie trafia na kolejne telefony. Xiaomi udostępnią je także w ostatnim czasie na starsze modele sprzed kilku lat. Na uaktualnienie załapał się smartfon Redmi Note 6 Pro. Niestety, użytkownicy nie otrzymają wraz z nią nowszej wersji platformy Google. Nakładka w tym przypadku nadal bazuje na systemie Android 9 Pie.

Aktualizacja dla Redmi Note 6 Pro do MIUI 12 udostępniana drogą OTA waży 732 MB. Uaktualnienie ma numerek 12.0.1.0. Software bazuje na systemie Android 9 Pie z nieaktualnymi już poprawkami bezpieczeństwa z listopada. To wersja Stable Beta, a więc jest udostępniana tylko części użytkownikom. Z czasem rozpocznie się pełny rollout.

MIUI 12 na systemie Android 9 Pie dla Redmi Note 6 Pro bez wszystkich nowości

Xiaomi rozdziela własną nakładkę od aktualizacji platformy Google. Z tego jednak powodu właściciele Redmi Note 6 Pro nie mają co liczyć na wszystkie nowości z MIUI 12. Część z nich zabraknie. Wynika to z faktu, że wiążą się z funkcjami wprowadzonymi w Androidzie 10 i 11.

Takie podejście ma jednak także pewne plusy. Starsze smartfony, które nie dostaną od Xiaomi aktualizacji do nowszych wersji platformy Google, nadal jednak mogą liczyć na dostęp do części nowości. W tym właśnie tkwi siła MIUI. Pamiętajmy też, że w drodze jest uaktualnienie do nakładki z numerkiem 12.5.

