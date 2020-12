MIUI 12 psuje Redmi Note 8 Pro. Xiaomi puściło wadliwą aktualizację

MIUI 12 dla Redmi Note 8 Pro zostało udostępnione kilka miesięcy temu. Xiaomi niedawno rozpoczęło dystrybucję nowej wersji oprogramowania dla tego telefonu. Uaktualnienie to oznaczone jest ciągiem znaków 12.0.3.0.QGGEUXM i jest dystrybuowane dla egzemplarzy pochodzących z europejskiej dystrybucji. Część użytkowników zaczęło zgłaszać problemy.

Wygląda na to, że aktualizacja MIUI 12.0.3.0 dla modelu Redmi Note 8 Pro jest wadliwa. Jeśli jeszcze nie zainstalowaliście tej wersji software, to najlepiej zrobicie, jeśli się z tym na razie wstrzymacie. W przeciwnym wypadku wasz telefon może stać się niezdatny do użytku. Jak objawiają się błędy?

MIUI 12.0.3.0 dla Redmi Note 8 Pro może powodować bootloop

Część właścicieli modelu Redmi Note 8 Pro raportuje, że po instalacji uaktualnienia MIUI 12.0.3.0 telefon wpada w bootloop. Tak więc nie jest w stanie normalnie się uruchomić. Inni użytkownicy zwracają uwagę na tryb recovery. Wybrane osoby twierdzą, że rozwiązaniem błędów pozostaje tylko fabryczny reset sprzętu. Poniżej wideo jednego z użytkowników.

Opisane wyżej problemy nie występują u wszystkich właścicieli smartfona Redmi Note 8 Pro. Nie wiadomo, czym dokładnie są spowodowane. Jeśli jednak jeszcze nie zainstalowaliście uaktualnienia MIUI 12.0.3.0, to na razie lepiej się z tym wstrzymać. Xiaomi zapewne będzie próbowało zaradzić tym błędom.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło