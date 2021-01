Galaxy S21 Ultra i S21 Plus jeszcze nie zadebiutowały, a są już podróbki

Galaxy S21 Ultra i Galaxy S21 Plus to nowe smartfony marki Samsung, które firma pokaże na Unpacked. Ostatnio mogliśmy odsłuchać nowy dzwonek Over the Horizon. Co ciekawe, z Państwa Środka napływają już raporty o tym, że na rynku pojawiły się chińskie podróbki. Tak, jeszcze przed oficjalnym debiutem.

Chińskie podróbki modeli Samsung Galaxy S21 Ultra i Plus widzicie na poniższych zdjęciach. Smartfony wzorowane są na tym, co widzieliśmy przez ostatni czas na przeciekach. I choć przypominają oryginalne flagowce Koreańczyków, tak w rzeczywistości nie mają z nimi wiele wspólnego. Poza nazwą i designem.

Chińskie podróbki Galaxy S21 Ultra i Plus to nic nowego

W rzeczywistości cała sytuacja nie jest niczym nowym. Takie podróbki w Chinach są na porządku dziennym i często trafiają na rynek przed oryginalnymi produktami. Oczywiście, nie ma tu co liczyć na mocną specyfikację, którą zaoferują prawdziwe Samsungi Galaxy S21 Ultra i Plus. Spodziewajmy się podstawowych podzespołów i prostych aparatów. Wszystko to za ułamek ceny oryginału.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli) i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 lub Exynos 2100

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165,1 x 75,6 x 8,9 mm

228 gramów

rysik S Pen (opcjonalnie)

Android 11 One UI 3.1

Samsung Galaxy S21 Plus 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 lub Exynos 2100

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 10 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 12 + 64 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

161,9 x 73,7 x 7,8 mm

Android 11 One UI 3.1

