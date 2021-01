P50 Pro Plus to najdroższy z nadchodzących flagowców Huawei. Premiery spodziewamy się w marcu. Wygląda na to, że ekran Huawei P50 Pro Plus będzie duży.

Huawei P50 Pro Plus to flagowiec, który zostanie pokazany w tym kwartale wraz z innymi modelami pod koniec kwartału. Ostatnio mogliśmy zobaczyć pierwszy render. Pojawiły się też plotki, że ta seria nie będzie pierwszą z HarmonyOS 2.0. Teraz pojawiły się nowe informacje, które obejmują ekran smartfona.

Nowe przecieki ujawnił Teme, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone informacje z obozu Chińczyków. Według niego Huawei P50 Pro Plus może dostać ekran o przekątnej nawet 6,8 cala. Byłby to więc naprawdę duży smartfon. Wiemy, że w mniejszym modelu pojawi się 6,6-calowy wyświetlacz, a w tym najtańszym o przekątnej 6,1-6,2 cala.

Huawei P50 Pro Plus dostanie także konkretny aparat

Wiemy, że Huawei P50 Pro Plus to także ten model, który otrzyma najlepszy aparat fotograficzny. Teme twierdzi, że pojawi się nowa kamera główna oraz ultraszerokokątna. Samo połączenie sensorów ma być zbliżone do tego, co wprowadzono w modelu Mate 40, ale całość ulegnie polepszeniu. Po to, aby jeszcze wyżej podnieść poprzeczkę konkurencji.

