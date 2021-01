Huawei P50 nie ma być pierwszym smartfonem z HarmonyOS 2.0

Huawei P50 w wersji Pro ostatnio ujawnił wygląd na renderze. Premiera ma odbyć się później w tym kwartale. W międzyczasie Chińczycy rozwijają autorski system HarmonyOS 2.0. Ten znajduje się obecnie na etapie beta testów. Nowe plotki sugerują, że oprogramowanie nie zadebiutuje z najbliższym flagowcem.

Chińczycy rzeczywiście szykują się do premiery smartfona z HarmonyOS 2.0. Nie ma to jednak być Huawei P50, a inne urządzenie. Jakie? Tego dokładnie nie wiadomo. Wiemy jednak, że sprzedaż tego tajemniczego sprzetu ma odbywać się w unikalny sposób. Na szczegóły trzeba będzie jednak poczekać.

Huawei P50 i tak dostanie aktualizację do HarmonyOS 2.0

Nawet jeśli Huawei P50 nie zadebiutuje od razu z HarmonyOS 2.0, to i tak z czasem powinien dostać aktualizację do tego systemu. Obecnie znajduje się on jeszcze na etapie rozwojowym. Firma szuka obecnie zainteresowania nową platformą wśród deweloperów, bo zdaje sobie sprawę z tego, że bez tego software nie odniesie sukcesu. Z czasem pojawi się na różnych smartfonach marki.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło