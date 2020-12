HarmonyOS 2.0 beta dostępne dla Huawei P40 i Mate 30

HarmonyOS 2.0 beta trafia na pierwsze smartfony. To Huawei P40 i Mate 30. Firma udostępniła system deweloperom. Z wyglądu HarmonyOS 2.0 przypomina EMUI.

HarmonyOS 2.0 beta zgodnie z zapowiedziami, doczekało się publicznej dostępności. Chińczycy udostępnili poglądową wersję nowego oprogramowania na kilka urządzeń. Wśród nich są smartfony Huawei P40 i Mate 30. Na liście kompatybilnych urządzeń, którą widzicie poniżej, jest także tablet MatePad Pro.

HarmonyOS 2.0 beta dostępne na te urządzenia Huawei

Huawei P40 (ANA-AN00)

Huawei P40 Pro (ELS-AN00)

Huawei Mate 30 (TAS-AL00)

Huawei Mate 30 5G (TAS-AN00)

Huawei Mate 30 Pro (LIO-AL00)

Huawei Mate 30 Pro 5G (LIO-AN00)

Huawei MatePad Pro (MRX-AL19)

Huawei MatePad Pro 5G (MRX-W09)

Huawei MatePad Pro Wi-Fi (MRX-AN19)

HarmonyOS 2.0 beta jest wczesnopoglądową wersją nowego oprogramowania Chińczyków. Pod kątem wizualnym mocno przypomina autorską nakładkę producenta na Androida, czyli EMUI. To sprawia, że użytkownicy powinni tu szybko się odnaleźć. Deweloperzy opublikowali już pierwsze zrzuty ekranowe, które widzicie poniżej.

Aplikacje dla HarmonyOS 2.0 beta bazują na Javie, a layout zdefiniowany jest w plikach XML. Tak więc mamy tu podobieństwo do Androida. Duża część dokumentacji poświęconej oprogramowaniu na razie jest dostępna tylko po chińsku. Na razie Huawei stara się zainteresować nowym systemem operacyjnym deweloperów. Z czasem dojdzie do przejścia z Androida, ale nie nastąpi to jeszcze na dniach. Proces ten trochę jednak potrwa.

