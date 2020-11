HarmonyOS 2.0 to system, który trafi na smartfony Huawei i Honor. Mamy listę urządzeń czekających na aktualizację. Zobaczmy, kto otrzyma HarmonyOS 2.0.

HarmonyOS 2.0 został zapowiedziany w trakcie tegorocznego HDC 2020. Wiemy, że wkrótce zostanie udostępniony w wersji beta. Najpierw na modele Mate 40. Dostaną go także inne smartfony Huawei i Honor. Nastąpi to w przyszłym roku. Poniżej lista modeli, które mają dostać uaktualnienie.

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Nova 8

Huawei Nova 8 Pro

Huawei Nova 7 Pro 5G

Huawei Nova 7 5G

Huawei Nova 7 SE

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate 20 RS

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Honor V40

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor Play 4 Pro

Honor X10 5G

Honor 30

Honor 30S

Honor X10 5G

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor 9X

Honor 9X Pro

HarmonyOS 2.0 nie tylko na smartfony Huawei i Honor

HarmonyOS 2.0 to system operacyjny, który trafi także na inne urządzenia Huawei. Są to także smartwatche i tablety. Będą to zegarki z serii Watch GT 2 Pro, Watch GT 2 i 2e. W przypadku tabletów wymienia się MatePady Pro i Pro 5G oraz Honor Tablet V6.

