Huawei Mate 50 Pro to flagowiec, który zostanie zaprezentowany dopiero jesienią. Smartfon już pojawiał się w przeciekach i teraz dowiadujemy się, jaki ma otrzymać procesor. Jeśli plotki są prawdziwe, to będzie układ SoC o nazwie Kirin 9010 5G. Co ciekawe, informacje mówią o tym, że ma to być chip wykonany w 3 nm litografii.

Procesor z zeszłorocznego flagowca był pierwszym w 5 nm litografii. Czy więc zaledwie po roku uda się już zejść w SoC Kirin 9010 5G dla Huawei Mate 50 Pro do 3 nm? Trochę trudno w to uwierzyć. Tym bardziej, że Apple A15 dla iPhone’ów 13 nadal ma być 5 nm procesorem i o przejściu mówi się dopiero w 2022 roku. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Huawei Mate 50 Pro z 3 nm SoC Kirin 9010 5G będzie bardzo wydajny

Huawei Mate 50 Pro otrzymując układ Kirin 9010 5G w 3 nm byłby z pewnością ponownie liderem w benchmarkach. Przejście na taką litografię znacząco rozszerzy możliwości z zakresu upchania tranzystorów i zmniejszenia zapotrzebowania na energię. To z kolei pozwoli też na uzyskanie większej mocy. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło