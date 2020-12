iPhone 14 zadebiutuje w 2022 roku. W tych smartfonach spodziewamy się procesorów Apple A16 Bionic. Jeśli wierzyć nowym plotkom, to będą one wykonane w litografii 3 nm i produkcją układów ponownie zajmie się TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Zejście do takiego węzła zapewni zupełnie nowe możliwości.

Dzięki przejściu w tym roku na 5 nm udało się w układzie dla tegorocznych modeli umieścić aż 11,8 mld tranzystorów. To o ponad 3 mld więcej w porównaniu do A13. Jeśli Apple A16 Bionic dla modeli iPhone 14 powstanie w węźle 3 nm, to pewnie będzie to blisko 20 mld tranzystorów. W ten sposób nowy SoC zaoferuje przeogromną wydajność i możliwości.

iPhone 14 z Apple A16 Bionic dopiero w 2022 roku

Oczywiście, na modele iPhone 14 trochę sobie poczekamy. Apple pokaże te smartfony pewnie dopiero jesienią 2022 roku. W przyszłym roku we wrześniu czeka nas premiera trzynastek. Tu pojawić się układ A15 Bionic. Ten chip jednak nadal będzie bazować na litografii 5 nm.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło