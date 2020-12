Mi 11 to flagowiec Xiaomi, który jest blisko. Jego cena nie będzie jednak niska. W sieci pojawiły się nowe plotki. Rzućmy okiem na ceny Xiaomi Mi 11.

Xiaomi Mi 11 zadebiutuje już 28 grudnia. Plotki mówią, że możemy spodziewać się nawet trzech modeli. Najdroższy z nich może dostać kamerkę schowaną pod ekranem. Jak natomiast będzie cena? Już wcześniejsze informacje na ten temat mówiły o tym, że tanio nie będzie.

Cena Xiaomi Mi 11 w podstawowej wersji ma wynieść 4500 juanów, czyli około 2540 złotych. Dotyczy to opcji z 8 GB RAM i 128 GB miejsca. Tak więc będzie to kwota o 500 juanów wyższa względem poprzednika. Następnie mamy modele z większą pamięcią za 4800 i 5200 juanów (ok. 2700 i 2930 zł). Oczywiście ceny w Europie będą wyższe od kwot z przewalutowania.

Cena Xiaomi Mi 11 Pro jeszcze wyższa

Wymienione wyżej kwoty dotyczą tylko najtańszego z nowych smartfonów. Cena Xiaomi Mi 11 Pro będzie wyższa i jest możliwe, że za podstawową wersję telefonu zapłacimy nawet około 5500 juanów, czyli około 3100 złotych. W Polsce wtedy będzie to pewnie około 4,5-5 tys. złotych. Tanio nie będzie.

Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Facebooka

źródło