iPhone 14 Pro to flagowiec Apple na 2022 rok. Ma dostać aparat, który zaoferuje 10-krotny zoom optyczny. Jednak na modele iPhone 14 trochę poczekamy.

iPhone 14 Pro to smartfon marki Apple, który według plotek otrzyma procesor A16 Bionic. Co jest w zasadzie pewne, bo będzie też pracować pod kontrolą iOS 16. Teraz pojawiły się nowe informacje obejmujące aparat. Ujawnił je analityk Ming Chi Kuo. Telefon ma zaoferować konkretny zoom optyczny.

Według Kup Apple w modelu iPhone 14 Pro umieści aparat, którego zoom optyczny będzie dziesięciokrotny. Będzie to znaczący przeskok względem tegorocznych modeli. W 2022 roku firma ma wykorzystać peryskopowy teleobiektyw dostarczony przez firmę Semco. Nie jest to zupełnie nowe rozwiązanie, bo znamy je ze smartfonów z Androidem.

iPhone 14 Pro dostanie mocny aparat, ale taki zoom optyczny jest już w smartfonach konkurencji

iPhone 14 Pro pod tym względem będzie gonić konkurencję, 10-krotny zoom optyczny ma Samsung Galaxy S20 Ultra. Rozwiązanie znamy także z telefonów Huawei P40 Pro+ czy Huawei Mate 40 Pro+. Niestety, wszystko wskazuje na to, że Apple każe nam na to poczekać aż do 2022 roku, z czym trzeba się pogodzić.

