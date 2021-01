POCO F2 ciągle nie doczekał się jeszcze premiery. Zobaczyliśmy tylko droższy model Pro. Xiaomi pod tą marką pokazało w zeszłym roku całkiem sporo modeli. Wygląda jednak na to, że prawdziwy następca Pocophone F1 jest już nieodległy. Rąbka tajemnicy uchylił indyjski oddział firmy w poście opublikowanym na Twitterze.

Indyjski oddział POCO opublikował wpis, który widzicie poniżej. Na końcu pojawia się animacja z napisem „The F2”. Tak więc wygląda na to, że firma chce nam dać do zrozumienia, że następca smartfona Pocophone F1 jest naprawdę blisko. Możliwe, że będzie to pierwszy telefon submarki Xiaomi, który zostanie pokazany w 2021 roku.

The stage is set! The fun has begun! Let us get ready to take it to the next level!

Excited? You should be, coz the next year is going to be even crazier.

While we enjoy, let us look back at everything we’ve achieved together! Thank you ❤️ pic.twitter.com/K0432jSj8B

— POCO India (@IndiaPOCO) December 31, 2020