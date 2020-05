POCO F2 Pro to nowy smartfon submarki Xiaomi, którego premiera odbyła się dziś w Europie. Telefon jest przebrandowanym modelem Redmi K30 Pro. Cena POCO F2 Pro jest atrakcyjna. To najtańszy flagowiec z procesorem Qualcomm Snapdragon 865. Zobaczmy więc, co to urządzenie ma do zaoferowania.