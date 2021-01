Galaxy S21 bez slotu dla karty microSD. Samsung pozbywa się elementu

Galaxy S21 to modele, gdzie nie pojawi się slot na karty microSD. Samsung się go pozbędzie. Premiera smartfonów Samsung Galaxy S21 jest blisko.

Samsung Galaxy S21 to trzy smartfony, których premiera odbędzie się w trakcie Unpacked 2021. Tam zobaczymy również lokalizator SmartTag. Jak dobrze pamiętamy, w specyfikacjach technicznych wyciekających do sieci nie pojawiały się informacje o czytniku na karty microSD. Wygląda na to, że taki slot się nie pojawi.

Roland Quandt przekazał, że w oficjalnych specyfikacjach technicznych rzeczywiście nie ma informacji o czytniku na karty microSD. Taki slot w smartfonach Samsung Galaxy S21 po prostu się nie pojawi, z czym trzeba będzie się pogodzić. Taki element nie jest już obecny w wielu innych flagowcach. Koreańczycy postanowili więc pójść w ślady konkurencji.

Slot na karty microSD to nie jedyna rzecz, która zniknie z modelami Samsung Galaxy S21

Pamiętajmy, że Samsung Galaxy S21 zostanie pozbawiony w pudełkach także innego elementu. To ładowarka, którą trzeba będzie dokupić osobno lub też skorzystać z dotychczasowej. Premiera nowych smartfonów zbliża się wielkimi krokami. Na dniach producent powinien już potwierdzić oficjalną datę debiutu.

