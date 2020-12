One UI 3.0 trafia na pokład Galaxy S20 FE. Natomiast aktualizacja do One UI 2.5 pojawia się na modelu Samsung Galaxy A50. Na Androida 11 trzeba tu poczekać.

One UI 3.0 to aktualizacja, która trafiła na kilka modeli telefonów. Teraz uaktualnienie otrzymuje także smartfon Galaxy S20 FE. Są też dobre wieści dla użytkowników Samsungów Galaxy A50 i A90 5G. W tym przypadku pojawia się oprogramowanie do One UI 2.5. Rzućmy sobie na to okiem.

Aktualizacja do One UI 3.0 z systemem Android 11 dla Galaxy S20 FE wprowadzona jest wraz z firmware oznaczonym ciągiem znaków G780FXXU1BTL1. Software jest już dystrybuowany drogą OTA na urządzeniach pochodzących z rosyjskiej dystrybucji. Wkrótce pojawi się też na innych rynkach. Wiemy, że zawiera aktualne poprawki bezpieczeństwa z grudnia.

Galaxy S20 FE z One UI 3.0, ale Samsung Galaxy A50 najpierw z One UI 2.5

Samsung Galaxy A50 to popularny model Koreańczyków. Tutaj jednak użytkownicy będą musieli poczekać na uaktualnienie do Androida 11 do przyszłego roku. Najpierw udostępniono im aktualizację One UI 2.5, ale ta bazuje jeszcze na Androidzie 10. Nowy firmware to A505FDDU5BTL1 i ten również ma grudniowe poprawki bezpieczeństwa.

źródło