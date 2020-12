Nokia 5.4 to nowy smartfon HMD Global, który dziś ma premierę. Znana jest już specyfikacja i cena modelu. Zobaczmy, co zaoferuje telefon Nokia 5.4.

Nokia 5.4 to smartfon HMD Global, który był obiektem wielu przecieków. Dziś odbyła się premiera. Cena w Polsce to 949 złotych. Dotyczy to modelu z 4 GB RAM i 64 GB miejsca na dane. Sprzedaż w kraju ruszy w styczniu. Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne telefonu Nokia 5.4.

Nokia 5.4 to średniak ze Snapdragonem 662 wspomaganym przez wspomniane 4 GB RAM. Model z 6 GB trafi na wybrane rynki. Wyświetlacz ma przekątną 6,39 cala i rozdzielczość HD+. Pojemność baterii to 4000 mAh. Telefon ma już zapowiedzianą aktualizację do Androida 11.

Ponadto Nokia 5.4 wyróżnia się poczwórnym aparatem z sensorem 48 MP. Jest też obiektyw szerokokątny z matrycą 5 MP i dwie kamerki 2 MP. To czujnik głębi i aparat do zdjęć makro. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 16 MP. Specyfikacja techniczna nowego smartfona HMD Global widoczna jest poniżej.

Nokia 5.4 – specyfikacja techniczna

6,39-calowy ekran o rozdzielczości HD+ (720 x 1520 pikseli)

procesor Snapdragon 662

4 lub 6 lGB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 256 GB

kamerka 16 MP do selfie

poczwórny aparat fotograficzny 48 + 5 +2 + 2 MP

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C i słuchawkowe

czytnik linii papilarnych

182 gramy

Android 10

