Oppo Reno 5 Pro Plus w TENAA. Jest specyfikacja techniczna

Oppo Reno 5 Pro Plus to flagowiec Chińczyków. Smartfon pojawił się w bazie TENAA, a tam zdjęcia i specyfikacja. Zobaczmy, co zaoferuje Oppo Reno 5 Pro Plus.

Oppo Reno 5 Pro Plus to ostatni flagowiec Chińczyków na ten rok. Zobaczmy go w drugiej połowie grudnia. Potem przyjdzie czas na Find X3. Smartfon został dostrzeżony na stronie urzędu TENAA. Tam pojawiła się specyfikacja techniczna oraz zdjęcia Oppo Reno 5 Pro Plus. Rzućmy sobie na to okiem.

Oppo Reno 5 Pro Plus widoczny jest na poniższych zdjęciach. Widzimy, że ma bardzo rozbudowany aparat fotograficzny. Składa się on z sensorów 50, 16, 13 i 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić 32-megapikselowe selfie. Ekran to 6,55-calowy panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Bateria ma pojemność nominalną 4400 mAh.

Ponadto wiemy, że Oppo Reno 5 Pro Plus ma procesor Snapdragon 865, który będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bez opcji rozbudowy z użyciem kart microSD. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z ColorOS 11. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Oppo Reno 5 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

procesor Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 16 + 13 + 2 MP

bateria o pojemności nominalnej 4400 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

NFC

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

184 gramy

Android 11 z nakładką ColorOS

źródło