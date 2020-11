Google Pixel 6 to smartfon, który zobaczymy w 2021 roku. W sieci pojawił się render, który ma go niby prezentować. Cóż, to raczej nie jest Google Pixel 6.

Google Pixel 6 to smartfon, który zadebiutuje w 2021 roku i wiemy, że jest już w przygotowaniu. To normalny proces, który trwa miesiącami. Tymczasem świat obiegła wiadomość o renderze, który miałby rzekomo prezentować zarys nowego telefonu i tym samym ujawniać jego częściowy design. Czy jednak rzeczywiście tak jest?

Zacznijmy więc od tego renderu. Widzicie go poniżej. Pochodzi on z nowej aplikacji Google Pay. Widać na nim smartfona z małym wcięciem dla głośniczka u góry. Kamery do selfie nie ma. Mogłaby więc być wysuwana. Ponadto ekran ma wąskie ramki. Czy to jednak Pixel 6?

Powyższy render raczej nie prezentuje modelu Google Pixel 6

Tak naprawdę nie wiadomo, jak ma wyglądać Google Pixel 6. Pamiętajmy, że to tylko grafika poglądowa z aplikacji, która wcale nie musi nic oznaczać. Firma przyzwyczaiła nas do tego, że po jej telefonach można w zasadzie spodziewać się wszystkiego. Dobrym dowodem jest tegoroczny model, gdzie m.in. zdecydowano się na powrót czytnika linii papilarnych na plecki czy zrezygnowano z Soli.

