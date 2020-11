TCL 20 5G na renderach. Jest też częściowa specyfikacja techniczna

TCL 20 5G to nowy smartfon chińskiej marki, który został ujawniony przez Evana Blassa. Evleaks opublikował rendery telefonu. Jest też częściowa specyfikacja techniczna tego modelu. Rzućmy sobie na to okiem i zobaczmy, co TCL 20 5G ma do zaoferowania.

TCL 20 5G ma 6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz ma okrągłe wcięcie u góry, gdzie umieszczono kamerkę 8 MP do selfie. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 690, który znamy z modelu OnePlus Nord N10. SoC jest wspomagany przez 6 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Ponadto TCL 20 5G ma baterię o pojemności 4500 mAh i USB C. Tylny aparat fotograficzny ma główny sensor 48 MP. Jest też obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i kamerka do zdjęć makro 2 MP. Debiut planowany jest na przyszły kwartał. Telefon ma też przycisk dla Asystenta Google. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

TCL 20 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 690

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android

