Redmi Note 9 Pro 5G to nowy średniak Xiaomi. Cena ma być naprawdę atrakcyjna. Znamy przybliżone kwoty. Wygląda na to, że Redmi Note 9 Pro 5G będzie hitem.

Redmi Note 9 Pro 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Premiera ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Cena do tej pory nie była znana. Teraz ją poznajemy i ma to być tak atrakcyjna kwota, że telefon z pewnością znajdzie duże zainteresowanie.

Cena Redmi Note 9 Pro 5G ma wynieść tylko około 1500 juanów. To daje nam zaledwie 860 złotych. Oczywiście mówimy o chińskim rynku. W Europie kwoty będą wyższe. Jednak wtedy polska cena nie powinna być wyższa od 1500 złotych. Pamiętajmy, że to smartfon, który zapowiada się naprawdę ciekawie.

Cena Redmi Note 9 Pro 5G tak niska, że Xiaomi może liczyć na ogromny sukces

Smartfon z aparatem fotograficznym z głównym sensorem 108 MP za 1500 złotych. Właśnie taki ma być Redmi Note 9 Pro 5G. Do tej pory takiej kamery nie montowano w tak tanich telefonach. Xiaomi w ten sposób podniesie konkurencji poprzeczkę bardzo mocno. Znane dane techniczne tego modelu znajdziecie poniżej.

Redmi Note 9 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

8-rdzeniowy procesor taktowany zegarem do 2,2 GHz

6, 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności nominalnej 4720 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

214,5 g

Android 10 z MIUI 12

