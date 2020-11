Redmi Note 9 Pro 5G dostanie aparat z matrycą 108 MP. Dowiadujemy się, że to sensor Samsung HM2. Obaczmy, co jeszcze ma otrzymać Redmi Note 9 Pro 5G.

Redmi Note 9 Pro 5G jest już blisko. Ostatnio wyciekła specyfikacja techniczna tego smartfona. Za sprawą strony chińskiego urzędu TENAA. Teraz dowiadujemy się, na jaki dokładnie główny sensor zdecydowano się w kamerze. Aparat otrzyma czujnik Samsung HM2 108 MP.

Redmi Note 9 Pro 5G będzie zapewne najtańszym smartfonem z sensorem Samsung HM2 108 MP. Do tej pory takie kamery montowano zazwyczaj tylko we flagowcach. Xiaomi chce jednak go wnieść do niższej półki cenowej. To sprawi mocne podniesienie poprzeczki konkurencji. Która to pewnie będzie musiała wykonać podobne kroki.

Premiera Redmi Note 9 Pro 5G odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Co zdaje się nawet potwierdzać CEO submarki, Lu Weibing. Ostatnio przekazał on, że listopad będzie bardzo emocjonujący. Znane dane techniczne modelu Redmi Note 9 Pro 5G znajdziecie poniżej.

Redmi Note 9 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

8-rdzeniowy procesor taktowany zegarem do 2,2 GHz

6, 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności nominalnej 4720 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

214,5 g

Android 10 z MIUI 12

źródło