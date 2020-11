Amazfit GTS 2 Mini gości u FCC. Wygląda jak inny smartwatch Huami

Amazfit GTS 2 Mini to kolejny smartwatch Huami, który jest w drodze. Dołączy do zapowiedzianych wcześniej zegarków. Niedawno poznaliśmy model Bip U. Nowe urządzenie dostrzeżono na stronie komisji FCC. Zobaczmy sobie, jak ten sprzęt wygląda.

Amazfit GTS 2 Mini wygląda bardzo podobnie do wspomnianego modelu Bip U. W rzeczywistości jest bardzo możliwe, że tak naprawdę to jedno i to samo urządzenie. Po prostu ten smartwatch Huami w Europie może pojawić się pod nową nazwę. Do tego typu modyfikacji dochodziło już wcześniej.

Jeśli tak się stanie, to spodziewajmy się, że Amazfit GTS 2 Mini ma 1,43-calowy ekran o rozdzielczości 320 x 302 pikseli. Następnie mamy Bluetooth 5.0 LE i pulsometr z funkcją mierzenia natlenienia krwi. Bateria w zegarku ma pojemność 225 mAh. Jest też obudowa z wytrzymałością na poziomie 5 ATM. Znane dane techniczne Amazfit GTS 2 Mini znajdziecie poniżej.

Huami Amazfit GTS 2 Mini – specyfikacja techniczna

1,43-calowy ekran TFT o rozdzielczości 320 x 302 pikseli

Bluetooth 5.0 LE

pulsometr + mierzenie natlenienia krwi

bateria o pojemności 225 mAh

obudowa wytrzymała do 5 ATM

40,9 x 35,5 x 11,4 mm

31 gramów (z paskiem)

współpraca z Androidem i iOS (poprzez Zepp App)

