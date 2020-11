Moto E7 w przecieku. Są rendery i specyfikacja techniczna

Moto E7 Plus to smartfon, który debiutował wcześniej. Wkrótce w ofercie producenta pojawi się także tańszy model bez dopisku Plus w nazwie. W sieci pojawiły się rendery telefonu oraz jego częściowa specyfikacja techniczna. Rzućmy sobie na to okiem.

Motorola Moto E7 ma 6,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+. Następnie mamy podwójny aparat fotograficzny, który składa się z sensorów 48 i 2 MP. Wyświetlacz ma wcięcie w postaci łezki, gdzie umieszczono kamerkę do selfie z matrycą 5 MP. Wiemy też, że pod obudową znajduje się bateria o pojemności 4000 mAh, a całość pracuje pod kontrolą systemu Android 10.

Kompletna specyfikacja techniczna Moto E7 nie jest znana

Źródło informacji więcej informacji nie podało. Nie wiadomo więc nic o procesorze, który ma Motorola Moto E7. Brakuje też szczegółów o rozmiarze pamięci RAM i na dane. Na renderach widać, że czytnik linii papilarnych umieszczono na pleckach. Cena też jest tajemnicą. Na więcej detali przyjdzie nam jeszcze poczekać.

