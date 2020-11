EMUI 11 Stable dla Huawei Mate 30 Pro z międzynarodowej sprzedaży

EMUI 11 Stable trafia na Huawei Mate 30 Pro. Aktualizacja udostępniana jest poza Chinami. To oznacza, że EMUI 11 Stable pojawia się na globalnych rynkach.

EMUI 11 Stable zaczęło być udostępniane niedawno w Chinach. Nastąpiło to po kilkutygodniowym programie beta testów. Teraz dowiadujemy się, że aktualizacja dla smartfona Huawei Mate 30 Pro pojawia się także poza Państwem Środka. To oznacza, że producent zaczął ją udostępniać także na innych rynkach.

Aktualizacja EMUI 11 Stable dla Huawei Mate 30 Pro udostępniana drogą OTA waży nieco ponad 3 GB. Pamiętajmy, że nie bazuje na systemie Android 11. Nowa nakładka oparta została na poprzednim Androidzie 10, bo tylko ten był dostępny w ramach AOSP (Android Open Source Project). Oprogramowanie niedługo powinno być dostępne także w Polsce.

Aktualizacja EMUI 11 Stable dla Huawei Mate 30 Pro to wiele nowości

EMUI 11 Stable to duża aktualizacja oprogramowania, która wprowadza wiele nowości. Właściciele Huawei Mate 30 Pro otrzymują przeprojektowany Always on Display, ulepszoną funkcję wielu okien czy wiele innych udoskonaleń. Nowa nakładka będzie sukcesywnie udostępniana na kolejne urządzenia marki. Docelowo powinna trafić na kilkadziesiąt modeli.



