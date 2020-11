Huawei Mate X2 – składany smartfon certyfikowany przez 3C

Huawei Mate X2 to składany smartfon, którego debiut jest blisko. Sprzęt został dostrzeżony na stronie 3C. To przybliża model Huawei Mate X2 do premiery.

Huawei Mate X2 to składany smartfon, który już pojawiał się w przeciekach niejednokrotnie. Premiera tego urządzenia jest coraz bliżej. Świadczy o tym proces certyfikacji, który prowadzi firma. Telefon został dostrzeżony na stronie chińskiego urzędu 3C.

Huawei Mate X2 jest już certyfikowany, co przybliża go do rynkowego debiutu. Na stronie urzędu 3C za wiele się nie dowiadujemy. Składany smartfon będzie sprzedawany z ładowarką o mocy 66 W. Sprzęt ukrywa się pod nazwami kodowymi TET-AN00 oraz TET-AN10. Co już wiemy na temat tego telefonu?

Składany smartfon Huawei Mate X2 na razie owiany tajemnicą

Wiemy, że Huawei Mate X2 dostanie procesor HiSillicon Kirin 9000 5G wykonany w 5-nm litografii. Plotki mówią o tym, że otrzyma dwa ekrany, a więc będzie poniekąd przypominać modele Galaxy Z Fold. Nie zabraknie też modemu łączności ze wsparciem dla sieci nowej generacji. Kompletna specyfikacja urządzenia nie jest jednak znana. Na konkretne szczegóły związane z wyposażeniem tego modelu przyjdzie nam poczekać.

