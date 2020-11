OnePlus Nord SE to nowy smartfon Chińczyków. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co OnePlus Nord SE zaoferuje.

OnePlus Nord SE będzie już czwartym smartfonem w tej serii. Urządzenie dołączyć wkrótce do modeli N10 5G i N100. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna tego telefonu. Nie jest to dużo informacji, ale już te napawają optymizmem. Zobaczmy, co ten sprzęt ma zaoferować.

OnePlus Nord SE ma dostać ekran AMOLED. W modelach N10 5G i N100 producent wykorzystał wyświetlacze LCD. Następnie mamy baterię o pojemności 4500 mAh z obsługą Super Warp Charge 65. Tak, będzie to bardzo szybkie ładowanie o mocy 65 W, które znamy z modelu 8T. To oznacza, że akumulator naładuje się tu do pełna w około 40 minut.

Kompletna specyfikacja techniczna OnePlus Nord SE na razie tajemnicą

Serwis źródłowy nie dysponuje żadnymi innymi informacjami o OnePlus Nord SE z wyjątkiem tych wymienionych. Tak więc specyfikacja techniczna modelu na razie owiana jest tajemnicą. Możemy tylko się domyślać, że ekran ma rozdzielczość Full HD+ czy pojawi się modem 5G. Na konkrety przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać.

