Moto G9 Power to nowy smartfon marki Motorola. Wyróżnia się dużą baterią o pojemności aż 6000 mAh. Specyfikacja i cena Moto G9 Power są korzystne.

Moto G9 Power to smartfon, który ostatnio pojawiał się w plotkach. Teraz doczekaliśmy się jego premiery, wraz z modelem G 5G. Cena została ustalona na poziomie 199 euro. Będzie go można kupić w dwóch kolorach obudowy widocznych na załączonych renderach prasowych. Rzućmy sobie okiem na specyfikację.

Moto G9 Power to telefon, który wyróżnia się wielką baterią o pojemności 6000 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie TurboPower 20 W. Następnie mamy 6,8-calowy ekran MaxVision o rozdzielczości HD+. Procesor to Snapdragon 662 wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB.

Ponadto Motorola Moto G9 Power ma aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Są też dwie kamerki 2 MP. Jedna służy do robienia zdjęć makro. Druga to czujnik głębi. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 16 MP. Jest też NFC. Specyfikacja techniczna modelu Moto G9 Power widoczna jest poniżej.

Motorola Moto G9 Power – dane techniczne

6,8-calowy ekran MaxVision o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 662

4 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 512 GB

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

221 g

Android 10

źródło: komunikat prasowy