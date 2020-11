Mi Mix 4 to smartfon Xiaomi, który nie zadebiutuje w 2020 roku. Producent nie ma takich planów. Co nie zmienia faktu, że kiedyś Xiaomi Mi Mix 4 się pojawi.

Xiaomi Mi Mix 4 to smartfon, który jest wypatrywany przez część fanów marki. Urządzenie do tej pory jednak nie zostało pokazane. Nic też nie wskazuje na to, aby miało to ulec jeszcze w 2020 roku. Źródło informacji twierdzi, że chiński gigant w tegorocznych planach nie ma już takiego urządzenia. Na sprzęt trzeba będzie poczekać dłużej.

Poznajemy też inne informacje z obozu firmy, które to jednak nie obejmują Xiaomi Mi Mix 4. W przygotowaniu jest składany smartfon, który powstaje pod nazwą kodową Cetus. Ponadto producent cały czas inwestuje środki w rozwój szybkiego ładowania baterii. W przyszłym roku będzie już może nawet w stanie pokonać barierę w postaci 200 W.

Xiaomi Mi Mix 4 może pojawić się w 2021 roku

Źródło twierdzi, że seria bezramkowców chińskiego giganta nie została kompletnie pogrzebana. Tak więc Xiaomi Mi Mix 4 cały czas może zadebiutować. W rzeczywistości może to być pierwszy telefon firmy, który otrzyma kamerkę schowaną pod ekranem. Czy tak będzie, to przekonamy się dopiero z czasem. Wiemy, że rozwiązanie to jest już gotowe.

