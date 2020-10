MIUI 12 ujawnia nam, pod jaką nazwą powstaje składany smartfon Xiaomi. Jego kryptonim to cetus. Ponadto w kodzie nakładki MIUI 12 znaleziono coś jeszcze.

MIUI 12 trafia sukcesywnie na nowe telefony. Testowane są też nowe funkcje. W międzyczasie dostarcza nam też informacji o nowych urządzeniach i tym razem jest to składany smartfon Xiaomi. Dowiadujemy się, pod jaką nazwą powstaje ten sprzęt. Jest nią cetus. Ponadto w kodzie oprogramowania doszukano się czegoś jeszcze.

Poza tym MIUI 12 ujawnia nam też to, jaki aparat dostanie składany smartfon Xiaomi. Cetus ma otrzymać główny sensor z matrycą 108 MP, a więc będzie to kamera z górnej półki. Ponadto zapiski znaleziono w zamkniętej becie dla modelu Mi 10 Pro ujawniają, że ma pracować pod kontrolą jakiegoś procesor Qualcomm Snapdragon.

Cetus z MIUI 12 to kryptonim, pod którym powstaje składany smartfon Xiaomi

Składany smartfon Xiaomi nie ma jeszcze pewnej nazwy. W przeszłości pojawiały się plotki mówią o Mi Fold czy jeszcze inne. Jednak samo MIUI 12 na razie nam tego nie potwierdza. Cetus to wyłącznie kryptonim, a nie nazwa gotowego produktu, pod którą trafi on do sklepów. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać.

