Galaxy S7 Edge i S7 z nową aktualizacją. Samsung pozytywnie zaskakuje

Galaxy S7 Edge i S7 to smartfony, które mają już blisko 5 lat. Tymczasem Samsung udostępnił nowe uaktualnienie. Aktualizacja wprowadza wrześniowe poprawki.

Samsung Galaxy S7 Edge i S7 debiutowały zimą 2016 roku. Tak więc mają już blisko pięć lat. Producent ciągle pamięta o użytkownikach tych telefonów. Pomimo tak długiego stażu na rynku. Aktualizacja ta jest udostępniana na wybranych rynkach. Wiemy, że wnosi wrześniowe poprawki bezpieczeństwa przygotowane przez Google oraz koreańskiego giganta.

Teoretycznie Samsung Galaxy S7 Edge i tańszy model nie są już objęte wsparciem producenta. To zostało zakończone oficjalnie w zeszły roku. Wiemy, że aktualizacja do Androida Pie na te smartfony nigdy nie została udostępniona, ale dostawały one cykliczne poprawki bezpieczeństwa. Tak więc każda kolejna aktualizacja jest tak naprawdę dobrą wolą producenta.

Nowa aktualizacja dla modeli Samsung Galaxy S7 Edge i S7 na wybranych rynkach

Nowe uaktualnienie nie jest jeszcze ogólnodostępne na wszystkich rynkach. Smartfony otrzymują ją w Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Aktualizacja udostępniana w pierwszym z tych krajów wprowadza firmware kończący się ciągiem znaków CTI1. Natomiast w drugim jest to ETI2. Waga to około 70 MB.

