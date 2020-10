macOS Big Sur 11.0.1 beta został udostępniony do testów. Na razie dla deweloperów. Co ciekawe, Apple uruchomiło betę przed publiczną premierą macOS Big Sur.

macOS Big Sur 11.0.1 beta to najnowsze, poglądowe wydanie oprogramowania dla komputerów Mac, które Apple zdecydowało się udostępnić do testów jeszcze przed premierą finalnej wersji nowego systemu operacyjnego, na który ciągle czekamy. Na razie mogą go pobrać deweloperzy. Z czasem będzie też dostępny publicznie. To jednak pomniejsza aktualizacja.

macOS Big Sur 11.0.1 to mniejsze uaktualnienie. Nie znajdziemy tu zbyt wielu nowości, a raczej poprawki i być może zostanie wsparcie dla jakichś urządzeń. Nie wiadomo też, skąd dokładnie taki ruch. Plany Apple pozostają na razie tajemnicą.

macOS Big Sur 11.0.1 beta wkrótce dla publicznych testerów

macOS Big Sur 11.0.1 beta na razie dostępny jest tylko poprzez centrum dla deweloperów. Jednak pewnie na dniach zostanie też skierowany do Apple Beta Software Center. To kwestia najbliższych najbliższego czasu. Ciągle nie wiadomo też, kiedy pojawi się duża aktualizacja oprogramowania dla komputerów Mac. Domyślamy się, że w przyszłym miesiącu, bo w listopadzie ma odbyć się kolejna konferencja.



Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło