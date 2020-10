Jeśli szukamy smartfona do gier, który będzie miał relatywnie dobry procesor oraz bardzo pojemną baterię, to wcale nie trzeba będzie wydawać fortuny. Takie urządzenie kupimy nawet za mniej niż tysiąc złotych. Czy jednak przy okazji znajdziemy też model, który oferuje funkcjonalny aparat fotograficzny? Sprawdźmy.

Smartfony służą nam do różnych czynności. Gramy na nich, robimy zdjęcia, oglądamy wideo. Chcąc mieć to wszystko wcale nie trzeba wydawać kilku tysięcy złotych. Telefony w cenie poniżej tysiąca złotych dziś również się w tego typu zadaniach doskonale sprawdzą. W Polsce debiutuje właśnie Huawei P smart 2021, którego cena została ustalona na poziomie 899 złotych.

Tani smartfon do gier – co powinien mieć?

Co powinien mieć niedrogi smartfon do gier? Na pewno duży ekran o rozdzielczości Full HD+, który zapewni wygodną rozgrywkę. Następnie liczymy na relatywnie szybki procesor, który poradzi sobie z większością tytułów. Oczywiście nie powinno zabraknąć także pojemnej baterii, która umożliwi godziny rozgrywki bez konieczności sięgania po ładowarkę. Huawei P smart 2021 to wszystko ma.

Huawei P smart 2021 otrzymał duży wyświetlacz LCD Full HD+ (1080 x 2400 pikseli). To 6,67-calowy panel, który oferuje 90-procentową powierzchnię użytkową. U góry znajduje się okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które wyśrodkowano. Ważną funkcją jest tutaj tryb Eye Comfort z certyfikatem TÜV Rheinland. Odpowiada on za odpowiednie redukowanie niebieskiego światła, które wpływa na zmniejszenie zmęczenia wzroku. To funkcja, która z pewnością jest wskazana w trakcie długiego grania.

Huawei P smart 2021 to smartfon, który jest z tzw. średniego segmentu. Znajdziemy tutaj 8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 710A, który wspomagany jest przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Takie połączenie zapewnia płynną pracę telefonu i obsługę gier, które nie wymagają zaawansowanego flagowca. Pamiętajmy, że tych w sklepie z aplikacjami Huawei AppGallery cały czas przybywa. Znajdziemy tu Asphalt 9: Legend, Lords Mobile, Street Racing 3D czy World of Tanks. Jest już w czym naprawdę wybierać. Telefon ma też 128 GB wbudowanej pamięci na dane i można ją rozszerzyć z użyciem kart o pojemności do 512 GB. To tak na wypadek, gdyby tej zintegrowanej pamięci nam zabrakło.

Huawei P smart 2021 ma także pojemną baterię. Pod obudową producent umieścił akumulator o pojemności aż 5000 mAh. W przypadku przeciętnego używania smartfona powinien on zapewnić nawet dwa dni pracy na jednym naładowaniu. Bateria ta ponadto wspiera szybkie, autorskie rozwiązanie firmy o nazwie SuperCharge 22,5 W. Producent deklaruje, że 10 minut ładowania powinno wystarczyć na obejrzenie dwóch godzin filmów. Wiemy też, że umieszczono tu inteligentne zarządzenie energią, które wydłuża czas pracy.

W gratisie dobry aparat fotograficzny

Huawei P smart 2021 to smartfon, który nie tylko dobrze sprawdzi się w grach. Właściciele tego telefonu otrzymają także dobry aparat fotograficzny. Główny obiektyw ma światło f/1.8 i wspierany jest przez sensor 48 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP. Całość uzupełniają dwie kamerki z sensorami 2 MP. Jedna to czujnik głębi, a druga służy do robienia zdjęć makro. Przednia kamerka ma sensor 8 MP i światło przysłony f/2.0. Takie połączenie sprawia, że będzie mieć szerokie spektrum możliwości w trakcie fotografowania i nagrywania wideo.

Z nakładką EMUI 10.1 i pakietem HMS

Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z autorską nakładką EMUI 10.1 i zestawem usług HMS (Huawei Mobile Services), która cały czas jest rozwijany. Dzięki HMS można liczyć na rosnący ekosystem usług i aplikacji. Wśród nich są Petal Search do szybkiego wyszukiwania aplikacji, których może nie być w AppGallery czy Petal Maps, które ma stanowić udaną alternatywę dla Map Google.