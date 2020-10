MIUI 12 to aktualizacja, która trafiła na ponad 50 smartfonów. Dołącza do nich Redmi Note 8T Global. Jednak tutaj dostępność MIUI 12 jest ograniczona.

MIUI 12 to aktualizacja nakładki Xiaomi, która sukcesywnie trafia na kolejne modele. Na liście telefonów, które dostały to uaktualnienie, pojawia się bardzo popularny w Polsce średniak submarki firmy. To smartfon Redmi Note 8T Global.

Tak, globalna wersja Redmi Note 8T w końcu dostaje uaktualnienie do MIUI 12 i dotyczy to smartfonów z międzynarodowej dystrybucji. Tracker ujawnia nam, że jednak nie wszyscy dostają nową aktualizację. Została ona udostępniona częściowo. To oznacza, że proces aktualizowania będzie tutaj przebiegać etapami. Wkrótce jednak dostępność oprogramowania powinna zostać zwiększona.

Aktualizacja MIUI 12 nie tylko dla Redmi Note 8T Global

Tak więc Redmi Note 8T dołącza do już całkiem długiej listy smartfonów Xiaomi, które dostały aktualizację do MIUI 12. Obejmuje ona już ponad 50 różnych telefonów. Widzicie ją poniżej. Trzeba jednak pamiętać, że część z wymienionych modeli dostało uaktualnienie na razie tylko na konkretnych rynkach.

Mi Mix 3 5G (andromeda)

Redmi 9C (angelica): Redmi 9C (angelica) POCO C3 (angelicain) Redmi 9C NFC (angelican)

Mi 10T (apollo)

Redmi 10X (atom)

Redmi Note 8 Pro (begonia)

POCO F1 (beryllium)

Redmi 10X Pro (bomb)

Mi 10 Ultra (cas)

Redmi 9 India (cattail)

Mi 9 (cepheus)

Redmi K30 Ultra (cezanne)

Mi Mix 2 (chiron)

Mi 10 Pro (cmi)

Mi 9 Pro 5G (crux)

Redmi Note 9S/ Redmi Note 9 Pro [Indie] (curtana)

Redmi 9A (dandelion)

Redmi K20 / Mi 9T (davinci)

Mi 8 (dipper)

Mi 8 Pro (equuleus)

Redmi Note 9 Pro Max [Indie] (excalibur)

Mi 10T Lite (gauguin)

Redmi Note 8 (ginkgo)

POCO M2 Pro (gram)

Mi 9 SE (grus)

Mi Note 3 (jason)

Redmi Note 9 Pro (joyeuse)

Redmi 9 (lancelot)

Mi CC9e (laurus)

Redmi Note 7/ Redmi Note 7S (lavender)

Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro (lmi)

Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G (merlin)

Mi 10 Lite 5G (monet)

Mi Max 3 (nitrogen)

Mi Mix 3 (perseus)

Redmi K30 4G / POCO X2 (phoenix)

Redmi K30 5G (picasso)

Redmi K30i 5G (picasso48m)

Mi 8 Lite (platina)

Mi 9 Lite/ Mi CC9 (pyxis)

Mi Mix 2S (polaris)

Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro (raphael)

Redmi 6 Pro (sakura)

Mi 8 SE (sirius)

POCO X3 (surya)

Mi Note 10 Lite (toco)

Mi Note 10 / Mi CC9 Pro (tucana)

Mi 10 (umi)

Mi 8 Explorer Edition (ursa)

Mi 10 Youth Edition / Mi Note 10 Lite Zoom (vangogh)

Mi CC9 Meitu Edition (vela)

Redmi Note 7 Pro (violet)

Redmi Note 8T (willow)

Redmi S2/Redmi Y2 (ysl)

źródło