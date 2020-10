iPhone 12 Pro i iPhone 12 trafiły na rozbiórkę do iFixit. Dowiadujemy się, jak wypada naprawa. W porównaniu do poprzednich modeli Apple mało się zmieniło.

iPhone 12 Pro i iPhone 12 są już dostępne na rynku. Tak więc doczekaliśmy, jak co roku, rozbiórki u iFixit. Tam została oceniona naprawa obu nowych telefonów Apple. Smartfony otrzymały ocenę w postaci 6/10 punktów. Tak więc jest ona identyczna z tą, którą mają zeszłoroczne modele.

iFixit twierdzi, że wymiana wyświetlacza i baterii jest priorytetem w designie modeli iPhone 12, co jest dużym plusem. Większość konstrukcji ma budowę modułową, a to oznacza, że można łatwo wymienić wiele poszczególnych elementów bez ingerencji w inne. Są jednak także minusy. Związane m.in. ze szkłem.



iFixit wśród wad wymienia m.in. zwiększoną wodoszczelność. Teoretycznie dla klienta jest to plusem, ale naprawa przez to jest utrudniona. Dotyczy to zwłaszcza trudnych napraw spowodowanych wodą. Minusem obudowy modeli iPhone 12 i 12 Pro jest także szkło na pleckach, co zwiększa ryzyko uszkodzenia przy upadku. Poniżej możecie zobaczyć płyty główne. W dalszej części znajdziecie dane techniczne smartfonów.

Apple iPhone 12 Pro – dane techniczne

6,1-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1170 x 2532 pikseli

procesor Apple A14 Bionic

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka TrueDepth 12 MP f/2.2 do selfie

aparat fotograficzny 12 MP f/1.6 + 12 MP f/2.2 + 12 MP f/2.4 + LiDAR

bateria o pojemności 2815 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze Lightning

187 gramów

iOS 14.1

Apple iPhone 12 – dane techniczne

6,1-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1170 x 2532 pikseli

procesor Apple A14 Bionic

4 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka TrueDepth 12 MP f/2.2 do selfie

aparat fotograficzny 12 MP f/1.6 + 12 MP f/2.4

bateria o pojemności 2815 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze Lightning

162 gramy

iOS 14.1

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło