Huawei Mate 40 Pro trafia do kraju. Rusza polska przedsprzedaż. Jako gratis będą dodawane Freebuds Pro. Zobaczmy, jaka jest cena Huawei Mate 40 Pro.

Huawei Mate 40 Pro miał premierę wczoraj. Już wcześniej wiedzieliśmy, jaka ma być cena telefonu w Europie. Ustalono ją na poziomie 1199 euro. Teraz rozpoczyna się polska przedsprzedaż, która zakończy się w pierwszej połowie listopada. Decydując się na wcześniejszy zakup można liczyć na gratis. Zobaczmy, jaką ofertę przygotowano w Polsce.

Polska przedsprzedaż i cena Huawei Mate 40 Pro

Cena Huawei Mate 40 Pro w Polsce została ustalona na poziomie 5399 złotych. Dotyczy to modelu mającego 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane. Przedsprzedaż potrwa od południa 23 października do 11 listopada. Dzień później smartfon trafi do regularnej sprzedaży.

Jeśli zdecydujecie się kupić Huawei Mate 40 Pro w ramach przedsprzedaży, to otrzymacie gratis. Prezent to słuchawki Freebuds Pro o wartości kilkuset złotych. Tak wygląda oferta na nasz kraj. Dane techniczne telefonu znajdziecie poniżej.

Z ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Huawei Mate 40 Pro – specyfikacja techniczna

6,76-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1344 x 2772 pikseli

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 9000

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci

kamerka 13 MP f/2.4 + czujnik 3D

aparat 50 MP f/1.9 + 20 MP f/1.8 + 12 MP f/3.4

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z EMUI 11

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło: komunikat prasowy