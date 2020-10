Mate 40 Pro to nowy flagowiec Huawei. Wyciekła już cena i specyfikacja techniczna. Wiemy też, że pojawi się specjalny smartfon Huawei Mate 40 Pro Plus.

Huawei Mate 40 Pro Plus to specjalna wersja flagowca. W tym artykule skupimy się jednak na podsumowaniu plotek tańszego modelu bez dopisku Plus w nazwie. Zobaczmy więc, co już wiadomo o Huawei Mate 40 Pro, który był obiektem wielu przecieków.

Z bardzo szybkim procesorem HiSilicon Kirin 9000

Huawei Mate 40 Pro otrzyma procesor HiSilicon Kirin 9000. To bardzo wydajny układ SoC, który wykonany jest z wykorzystaniem 5-nm litografii. Podobnie, jak Apple A14 Bionic z ostatnich iPhone’ów. Mocy temu procesorowi nie zabraknie. Niedawno dostrzeżono urządzeniem z tym CPU w bazie AnTuTu, gdzie wykręcono blisko 700 tysięcy punktów. To naprawdę dużo. Jeden z rdzeni może tu pracować z zegarem na poziomie aż 3,13 GHz. Europejski model ma dostać 8 GB pamięci RAM. W Chinach ma to być 12 GB.

Wodospadowy wyświetlacz OLED

Huawei Mate 40 Pro dostanie wodospadowy wyświetlacz o przekątnej 6,76-cala. To panel OLED o niestandardowej rozdzielczości w postaci 1344 x 2772 pikseli. To daje nam zagęszczenie obrazu w postaci 456 ppi. Pod ekranem znajdzie się czytnik linii papilarnych. Na razie nie wiadomo, czy obraz będzie odświeżany w 90 lub 120 Hz. Jest też podwójne wcięcie dla kamerki do selfie. Wiemy, że będzie ona w stanie rozpoznawać gesty wykonywane przed wyświetlaczem.

Aparat główny z sensorem 50 MP

Wiemy, że Huawei Mate 40 Pro otrzyma aparat fotograficzny z czterema sensorami. Główny ma matrycą 50 MP i obiektywem ze światłem przysłony f/1.9. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 20 MP i światłem f/1.8. Jest też kamera do zoomu z sensorem 12 MP i światłem f/3.4. Będzie też czujnik dla autofocusu. Przednia kamerka składa się z sensora 13 MP i czujnika 3D.

Pięć kolorów obudowy

Huawei Mate 40 Pro ma trafić na rynek w pięciu wariantach kolorystycznych. Będą to odcienie białego, szarego, czarnego, żółtego oraz zielonego. W przypadku Plusa będą dwa kolory. Są to czarny oraz biały. Pierwsze urządzenie ma być dostępne w opcjach z 256 lub 512 GB miejsca. Model Plus otrzyma te same warianty pojemnościowe. Tu jednak pojawi się bardziej rozbudowany aparat i więcej RAM-u.



Cena Huawei Mate 40 Pro na poziomie poprzednika

Domyślamy się, że cena Huawei Mate 40 Pro, co zresztą sugerują pewne plotki, zostanie zachowana na dotychczasowym poziomie. W Europie za wariant mający 256 GB miejsca na dane zapłacimy pewnie tysiąc euro. W Polsce pewnie około 4,5 tys. złotych. Z pewnością dostępność poprzedzi przedsprzedaż z jakimiś prezentami. Na szczegóły tej oferty trzeba będzie jeszcze poczekać.

Bateria z szybkim ładowaniem 65 W

Wiemy, że Huawei Mate 40 Pro dostanie baterię o pojemności 4400 mAh. Będzie ona obsługiwała szybkie ładowanie o mocy 65 W, które ma odbywać się po podłączeniu ładowarki kablem przez USB C. Wiemy, że smartfon ma także Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 czy NFC. Otrzyma także nowy modem 5G. Dane techniczne Huawei Mate 40 Pro znajdziecie poniżej.

Huawei Mate 40 Pro – specyfikacja techniczna

6,76-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1344 x 2772 pikseli

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 9000

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci

kamerka 13 MP f/2.4 + czujnik 3D

aparat 50 MP f/1.9 + 20 MP f/1.8 + 12 MP f/3.4

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z EMUI 11

Huawei Mate 40 Pro Plus będzie jeszcze lepszy

Huawei Mate 40 Pro Plus będzie jeszcze lepszym telefonem. Główna różnica będzie dotyczyła aparatu. Także kształtu wyspy. Pojawią się dwa dodatkowe sensory. Ponadto otrzyma także więcej (12 GB) wspomnianej pamięci RAM.

