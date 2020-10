Radeon RX 6900 XT ma dostać GPU, gdzie AMD pozwoli zwiększyć zegar do 2,4 GHz. TGP wyniesie 255 W. Zobaczmy, co jeszcze wiemy o karcie Radeon RX 6900 XT.

Radeon RX 6900 XT to karta grafiki AMD, która otrzyma GPU Big Navi. Wcześniej pojawiały się plotki, że jego zegar będzie mógł być zwiększany do 2,3 GHz. Teraz nowe informacje mówią o tym, że może to być o 100 MHz więcej. Ponadto współczynnik TGP urządzenie ma wynieść 255 W. Co jeszcze wiemy o tym modelu opartym na RDNA2?

Radeon RX 6900 XT ma dostać także 16 GB pamięci VRAM i wiemy, że będą to kości GDDR6. Następnie mamy szynę dla pamięci o szerokości 256-bit. Bazowy zegar GPU powinien zamknąć się w przedziale 2065-2160 MHz. Premiera nowych kart graficznych marki AMD jest już blisko.

AMD pokaże kartę grafiki Radeon RX 6900 XT jeszcze w październiku

Premiera nowych kart grafiki AMD jest już naprawdę blisko. Czerwoni zamierzają pokazać je 28 października. Radeon RX 6900 XT ma być topowym modelem z wyższej półki cenowej. Niestety, kompletna specyfikacja techniczna nie jest jeszcze znana. Możliwe, że jednak wycieknie do sieci przed debiutem.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło