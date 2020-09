Aktualizacja: OnePlus 8T 5G dostanie wsparcie dla Warp Charge 65, co producent już potwierdził. Teraz mamy okazję zobaczyć nową ładowarkę. Ujawnił ją na własnym profilu w społecznościówce Weibo Pete Lau, CEO firmy. Jej zdjęcie widzicie poniżej. Obok widać także przewód USB C, który znajdzie się w zestawie.

OnePlus 8T 5G to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Premiera odbędzie się już za kilkanaście dni. Tymczasem producent ujawnia nowe tajemnice. Dowiadujemy się, że pojawi się wsparcie dla technologii Warp Charge 65. Bateria ma pojemność 4500 mAh i ma bardzo szybko się ładować.

Fast. FASTER. ! We keep pushing the boundaries of what’s possible so you can too. #OnePlus8T

— OnePlus (@oneplus) September 24, 2020