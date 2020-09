Mi 10T Lite to średniak Xiaomi, który również jest w drodze. Smartfon ukrywa się pod nazwą kodową M2007J17G. Zobaczmy, co wiemy o Xiaomi Mi 10T Lite.

Xiaomi Mi 10T Lite to smartfon ze średniej półki cenowej, który powinien zadebiutować z nadchodzącymi flagowcami. Ewentualnie pojawi się niedługo po nich. Urządzenie powstaje pod nazwą kodową M2007J17G. Pod taką został dostrzeżony na stronie urzędów FCC czy BIS. To oznacza, że na pewno trafi do sprzedaży w Indiach.

Kompletna specyfikacja techniczna nie jest znana, ale wiemy, że Xiaomi Mi 10T Lite dostanie duży akumulator. FCC ujawnia nam, że bateria ma pojemność nominalną 4720 mAh. Jest też dwuzakresowe Wi-Fi 802.11ac oraz modem 5G. Plotki mówią o tym, że pod obudową znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 768G, czyli niedawno zapowiedziany układ SoC. Całość pracuje pod kontrolą Androida z MIUI 12, co nie jest zaskoczeniem.

Specyfikacja Xiaomi Mi 10T Lite na razie tajemnicą

Niestety, na więcej informacji o specyfikacji technicznej Xiaomi Mi 10T Lite trzeba będzie jeszcze poczekać. Cena też nie jest znana, ale pewnie będzie dużo niższa od kwoty 500 euro. Urządzenie może być naprawdę ciekawym telefonem z tak zwanej wyższej półki średniej. Premiera musi być nieodległa.

